Wie auch schon zu Jahresbeginn ging die Entwicklung bei der Vermittlung von Festangestellten jedoch genau in die andere Richtung. Dort nahmen die Umsätze um 7,9 Prozent zu. Das begründet der Verband Swissstaffing mit dem robusten Arbeitsmarkt in der Schweiz: "Temporärstellen im Minus, Feststellen im Plus sind typische Zeichen für Vollbeschäftigung: Während Temporärkräfte von ihren Einsatzbetrieben schneller festangestellt werden, nimmt die Rekrutierung von neuen Temporärarbeitenden ab."