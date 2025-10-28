Die Nachfrage aus Asien dürfte zwar steigen, bleibt aber verhalten. Denn China und die südostasiatischen Länder liegen weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau. Für China wird ein Wachstum von 4,2 Prozent auf 297'000 Übernachtungen erwartet, für Indien eines von 2,0 Prozent auf 212'000 und für das übrige Asien eines von 0,4 Prozent auf 693'000 Logiernächte.