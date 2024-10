«Die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz wird nach einem Rekordsommer im Winter 2024/25 weiter zunehmen», so die Prognose des BAK, die im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) erstellt wurde. Konkret werden für die Periode November 2024 bis April 2025 insgesamt 18,1 Millionen Logiernächte erwartet. Gegenüber der Wintersaison 2023/24 wäre dies ein Plus von 0,8 Prozent oder 149'000 Übernachtungen.