«Die Zahl der Übernachtungen dürfte nach dem Rekordwinter 2024/25 auch im Sommer weiter steigen», sagte BAK-Economics-Ökonom Simon Flury am Dienstag an einer Medienkonferenz. Das Wirtschaftsinstitut rechnet von Mai bis Oktober mit 24,9 Millionen Logiernächten - ein Plus von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr.