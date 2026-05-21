Laut der Analyse liegt die Schweiz an der Spitze des Alpenraums. Sie stellt die drei bestplatzierten Destinationen sowie neun der zehn besten Destinationen. Gleichzeitig zeige sich aber ein heterogenes Bild: Während zahlreiche Schweizer Destinationen eine starke Wettbewerbsposition hätten, bestehe im Mittelfeld und bei kleineren Destinationen weiterhin Aufholbedarf. Als Schwächen nennt BAK Economics unter anderem die unzureichende Ausschöpfung des Ertragspotenzials und die vergleichsweise kurze Aufenthaltsdauer.