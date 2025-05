Nach dem Rekordwinter mit 18,5 Millionen Logiernächten - ein Plus von 2,6 Prozent- hebt die KOF ihre Prognose für die Sommersaison leicht an. Für Mai bis Oktober erwartet sie rund 21 Millionen Logiernächte, ein Plus von 0,7 Prozent, wie aus der Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.