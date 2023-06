Zuversicht zeigt sich in den Bergregionen, vor allem aber auch in den Schweizer Städten, wie die Marketingorganisation Schweiz Tourismus am Donnerstag mitteilte. Der Umfrage zufolge erwarten die hiesigen Unterkünfte für den Sommer ein Plus von 27 Prozent bei den Logiernächten. Bei den Tageausflügen sagen die hiesigen Touristiker einen Anstieg von 23 Prozent vorher.