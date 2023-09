Schweizerinnen und Schweizer, die Vermögenswerte in einem Trust unterbringen wollen, werden sich vorderhand weiterhin nach ausländischem Recht richten müssen. Ausländische Trusts werden in der Schweiz seit 2007 anerkannt. Trusts als Rechtsinstrument hätten an Bedeutung gewonnen, schrieb der Bundesrat am Freitag.