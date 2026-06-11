Im Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften habe die Bedeutung jedoch etwas abgenommen, hiess es bei Galaxus. Der Onlinehändler verweist darauf, dass viele Haushalte bereits über hochwertige Fernsehgeräte verfügten und daher keinen unmittelbaren Ersatzbedarf hätten. Zudem bleibe die WM für das TV-Geschäft hinter der umsatzstärksten Phase des Jahres zurück. Die eigentliche Hochsaison liege weiterhin rund um den Schnäppchentag Black Friday und das Weihnachtsgeschäft.