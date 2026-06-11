Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg beim grössten Onlinehändler Digitec Galaxus. Nachdem das Bestellvolumen für TV-Geräte im Mai noch auf normalem Niveau gelegen habe, seien die Verkäufe seit Anfang Juni stark angezogen, erklärte eine Unternehmens-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. In den ersten zehn Juni-Tagen liege der Absatz mehr als 30 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.
Auch Interdiscount spricht von einer in den vergangenen Tagen «spürbar angestiegenen» Nachfrage. Der Elektrofachhändler Fust beobachtet ebenfalls ein erhöhtes Interesse und erwartet eine positive Nachfrageentwicklung.
Gefragt sind vor allem grosse Fernseher. Bei Galaxus und Interdiscount stehen Geräte ab 65 Zoll Bildschirmdiagonale hoch im Kurs. Gleichzeitig wachse beim Onlinehändler das Interesse an Modellen ab 75 Zoll, hiess es bei Galaxus.
Bei den Technologien dominieren weiterhin OLED- und QLED-Geräte. Gleichzeitig zeigen sich laut Galaxus aber auch erste Nachfrageeffekte bei neuen RGB-Displaytechnologien, die von den Herstellern erst kürzlich auf den Markt gebracht wurden. Interdiscount verweist hingegen darauf, dass die Wahl der Technologie stark vom verfügbaren Budget abhänge.
Kein Vergleich zu 2014
Sport-Grossereignisse wie eine Fussball-WM bleiben nach Einschätzung der Händler wichtige Impulsgeber für den TV-Markt. Viele Konsumentinnen und Konsumenten nutzten solche Anlässe, um ihre Unterhaltungselektronik zu erneuern oder aufzurüsten, erklärt Fust.
Im Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften habe die Bedeutung jedoch etwas abgenommen, hiess es bei Galaxus. Der Onlinehändler verweist darauf, dass viele Haushalte bereits über hochwertige Fernsehgeräte verfügten und daher keinen unmittelbaren Ersatzbedarf hätten. Zudem bleibe die WM für das TV-Geschäft hinter der umsatzstärksten Phase des Jahres zurück. Die eigentliche Hochsaison liege weiterhin rund um den Schnäppchentag Black Friday und das Weihnachtsgeschäft.
Auch Interdiscount sieht Unterschiede zu früheren Turnieren. Die WM 2014 habe beispielsweise vom damaligen Durchbruch der Full-HD-Technologie profitiert und sei das erste grosse Fussballturnier gewesen, das breit in dieser Qualität übertragen worden sei. Ein vergleichbarer Technologieschub fehle heute.
Die Fussball-WM 2026 beginnt am heutigen Donnerstag und wird erstmals in drei Ländern - den USA, Kanada und Mexiko - ausgetragen. Mit 48 statt bisher 32 Mannschaften wird zudem das bislang grösste WM-Turnier der Geschichte gespielt. Die Schweizer Nationalmannschaft startet am Samstag um 21.00 Uhr (Schweizer Zeit) gegen Katar ins Turnier.
yz/to
(AWP)