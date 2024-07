Positiv entwickelt hat sich dafür mit Japan ein anderer asiatischer Markt. In das Land der aufgehenden Sonne wurden im Juni Uhren made in Switzerland im Wert von rund 175 Millionen Franken (+13,2 Prozent) verschifft, was den zweiten Platz ausmachte. Im Halbjahr lag Japan auf Platz vier noch knapp hinter China und Hongkong. Mit ein Grund für den Aufschwung sind die im Zuge der Yen-Schwäche zahlreicher nach Japan reisenden Touristen. Auch Chinesinnen und Chinesen kaufen dort vermehrt Uhren.