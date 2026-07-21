Gestiegen sind auch die Juni-Ausfuhren nach Grossbritannien (+12,2 Prozent) und Frankreich (+103,5 Prozent). Frankreich bleibt damit der zweitgrösste Absatzmarkt, auch wenn die Ergebnisse dort nicht die aktuelle Nachfrage in diesem Markt widerspiegeln, so der Verband. Bereits im Mai hatte Frankreich stark zugelegt, da sich das Land als Logistikdrehscheibe etabliert hatte.