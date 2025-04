Indien auf dem Weg in die Top Ten

Indien werde in den nächsten zehn Jahren in die Top Ten der weltweiten Märkte für Schweizer Uhren aufsteigen, hiess es weiter. 2024 hatte das Land in der Statistik des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) mit einem Exportvolumen von 273,9 Millionen Franken Platz 21. Doch bereits da haben die Uhrenexporte um ein Viertel zugelegt.