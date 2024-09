SNB hat Spielraum

Die beiden Verbände fordern daher in ihrem Schreiben die Politik und die SNB zum Handeln auf. Angesichts der sich abschwächenden Inflation in der Schweiz verfüge die Notenbank über genügend Spielraum, um am Devisenmarkt zu intervenieren und den Franken zu schwächen. Ober es gar zu einer weiteren Zinssenkung kommt, darüber werden die Währungshüter in der kommenden Woche entscheiden.