Auch auf dem Posten des Chefs der ständigen Mission der Schweiz beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und bei weiteren internationalen Organisationen der Rhonestadt gibt es einen Wechsel: Thomas Gürber ersetzt Jürg Lauber. Dieser ist zum Vizepräsidenten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes gewählt worden.