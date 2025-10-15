Wie der Bundesrat am Mittwoch bekanntgab, hat er die 57-Jährige zur neuen Botschafterin der Schweiz bei dieser Institution ernannt. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gab dazu auf Anfrage bekannt, beim Wechsel von Baeriswyl nach Strassburg handle es sich um eine reguläre Versetzung.