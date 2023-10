Bei dem Mann handle es sich um einen israelisch-schweizerischen Doppelbürger im Alter von fast 70 Jahren, sagte Cassis am Nachmittag an einer Medienkonferenz am Rande eines Gipfels zur Wissenschaftsdiplomatie in Genf. Man wisse nicht viel über den Todesfall. Klar sei aber, dass der Tod des Mannes Folge eines «unglücklichen Zusammentreffens» mit den Terroristen sei. Cassis sprach den Angehörigen des Mannes sein tiefstes Beileid aus.