Bei den vom Dollar betroffenen Unternehmen habe sich die Frankenaufwertung für die Hälfte stark negativ ausgewirkt, vor allem auch weil noch ein deutlicher Anstieg der US-Zölle dazugekommen sei. Trotz dieser Belastung hätten nur elf Prozent angegeben, dass sich Exporte in die USA bei einem Kurs von 75 bis 79 Rappen nicht (mehr) lohnten. Sollte der Dollar aber in die Spanne von 70 bis 75 Rappen sinken, lohnten sich für fast die Hälfte dieser Firmen US-Exporte nicht mehr.