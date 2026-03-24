Zu verdanken sei die hohe Anzahl Patente auch den Hochschulen. So würden Schweizer Universitäten zu den innovativsten in Europa zählen. Die École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) belegt unter den europäischen Hochschulen mit 103 Anmeldungen den zweiten Platz gemeinsam mit der KU Leuven aus Belgien. Dahinter folgt die ETH Zürich auf Platz vier mit 81 Anmeldungen. Die Universität Zürich erreichte mit 41 Anmeldungen den zehnten Platz.