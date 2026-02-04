Ein Grossteil der befragten Organisationen nutzt KI-Tools primär beim Schreiben, Redigieren oder Zusammenfassen von Texten sowie für Übersetzungen. Wenige nutzen KI für die Bildgenerierung oder bei der Themenfindung, wie es weiter hiess. Den Organisationen bereiten schwindendes Vertrauen in die Echtheit der Inhalte, Angst vor Shitstorms oder Datenklau in diesem Zusammenhang am meisten Sorgen.