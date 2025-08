BELIMO: Der Klimaspezialist Belimo kann die Auswirkungen der angekündigten US-Zölle noch nicht richtig abschätzen. Die Gruppe sieht sich mit der globalen Präsenz und der Produktion in den USA allerdings gut aufgestellt, um entsprechend zu reagieren, wie es auf Anfrage hiess. Vom Halbjahresumsatz von 562 Millionen Franken erzielte Belimo rund die Hälfte in Nord- und Südamerika und davon wiederum rund 80 Prozent in den USA. Während Komponenten und Halbfertigerzeugnisse aus den Werken in Europa und der weltweiten Lieferkette in die USA exportiert würden, erfolge ein gutes Drittel der Endmontage sowie das ganze auf Kundenwünsche zugeschnittene Customizing in den USA.