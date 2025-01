In einer im Herbst von der UBS durchgeführten Umfrage hat beinahe die Hälfte der befragten Unternehmen angegeben, dass sie 2025 in der Schweiz mit einem BIP-Wachstum von unter einem Prozent rechnet. Dabei hätten sich die Industrieunternehmen pessimistischer geäussert als die Dienstleister, was angesichts der schwachen Auslandsfrage nicht überrasche, hiess es in der Mitteilung vom Dienstag dazu.