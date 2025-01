Die Erwartungen an die Wirtschaftsentwicklung sind durchzogen. «Viele Unternehmen gehen davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im laufenden Jahr abschwächen wird», erklärte UBS-Ökonomin Meret Mügeli am Dienstag an einer Telefonkonferenz. 40 Prozent der Firmen rechnen für 2025 mit einem BIP-Wachstum von unter einem Prozent. Im Jahr 2024 dürfte sich das Plus zwischen 1,1 und 1,5 Prozent bewegen.