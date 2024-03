Seco ermittelt in weiteren Fällen

Zuvor hatte bereits das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in diesem Fall ermittelt. Das Seco ersuchte die Bundesanwaltschaft in zwei Fällen um die Übernahme der Verfahren, wie es bei der BA hiess. Laut Embargogesetz ist eine solche Übernahme nur in besonders schweren Fällen möglich.