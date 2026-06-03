Weniger optimistisch für 2027

Allerdings bleibt die Unsicherheit hoch. Die sogenannte Realisierungssicherheit der Investitionspläne liegt weiterhin unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders in der Industrie sei die Unsicherheit so hoch wie seit dem Pandemiejahr 2020 nicht mehr, schrieb das KOF Institut.