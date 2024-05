Ermotti: Heutige UBS «too big to fail»

Am ersten Tag des zweitägigen Forums hatten unter anderem auch Verlegerpräsident Andrea Masüger, Gewerkschaftsbundpräsident Pierre-Yves Maillard, Israels Botschafterin in der Schweiz, Ifat Reshef, und UBS-Chef Sergio Ermotti einen Auftritt. Ermotti anerkannte, dass die UBS in ihrer heutigen Form «too big to fail» (deutsch: «Zu gross zum Scheitern») ist - dass die Bank aufgrund ihrer Grösse sowie ihrer Vernetzung mit dem Finanzsystem und der Volkswirtschaft vom Staat nicht fallen gelassen werden kann.