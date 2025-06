Die amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) bearbeitet wieder Gesuche von bestimmten Schweizer Finanzinstituten, die in den USA tätig sein wollen. Konkret geht es um Firmen, die Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbieten und grenzüberschreitend in den USA tätig werden wollen, wie es in einer Mitteilung der Finma vom Dienstag heisst.