BP treibt mit dem Verkauf den Umbau seines Geschäfts weiter voran. Der Konzern will sein Portfolio vereinfachen, Kosten senken und sich wieder stärker auf das Öl- und Gasgeschäft konzentrieren. Bereits zuvor hatte sich BP von seinen Tankstellengeschäften in der Schweiz, der Türkei und den Niederlanden getrennt.