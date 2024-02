Gugger will nochmals nach Baku reisen

Gugger geht davon aus, dass das Ganze mit seiner Tätigkeit als Europarat zu tun hat. Er erwarte nun eine klare Antwort bei der Aussprache mit der Botschaft. Noch nie habe man so etwas in der Schweiz erlebt, dass ein vom Parlament gewähltes Mitglied von einem Land ausgewiesen wird, das sei ein Affront. Der Zürcher Nationalrat war schon bei vielen OSZE-Wahlbeobachtungsmissionen dabei, so zum Beispiel in Russland oder Moldawien. Wenn möglich, will Gugger nochmals nach Baku reisen für die Auswertung der Wahlresultate am Donnerstag.