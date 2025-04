In der EU und in den Nachbarländern zeigt sich ein ähnliches Bild, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) am Dienstag mitteilte. Sowohl Weiss- als auch Rotwein und Rosé waren weniger gefragt. Auch Schaumwein wurde weniger ausgeschenkt: Der Konsum fiel 2024 mit 22,8 Millionen Litern um 2,5 Prozent geringer aus.