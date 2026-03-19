Die designierte Co-Direktorin verfügt laut den Angaben über mehr als 18 Jahre Erfahrung in Marketing- und Führungsfunktionen in nationalen und internationalen Unternehmen. Seit 2024 ist sie Global Brand Director bei Capri-Sun und verantwortet dort die globale Markenstrategie sowie Kommunikation und Media in über 100 Märkten. Zuvor war sie rund zehn Jahre bei Emmi tätig, zuletzt als Global Marketing Head für die Marke Emmi Caffè Latte.