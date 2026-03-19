Baumgartner folgt auf den langjährigen Direktor Roland Ehrler, der wie bereits bekannt nach 14 Jahren per Ende 2026 in den Vorruhestand geht. Nach einer Einführungszeit werde Baumgartner ab Anfang 2027 die Geschäftsführung vollständig übernehmen, teilte SWA am Donnerstag mit.
Die designierte Co-Direktorin verfügt laut den Angaben über mehr als 18 Jahre Erfahrung in Marketing- und Führungsfunktionen in nationalen und internationalen Unternehmen. Seit 2024 ist sie Global Brand Director bei Capri-Sun und verantwortet dort die globale Markenstrategie sowie Kommunikation und Media in über 100 Märkten. Zuvor war sie rund zehn Jahre bei Emmi tätig, zuletzt als Global Marketing Head für die Marke Emmi Caffè Latte.
Daneben bestätigten die Mitglieder an der GV auch personelle Veränderungen im Vorstand. Neu gewählt wurde Constance Courtois, Leiterin Marketing von Coca-Cola Schweiz. Zudem wurde Karin Held, Director Marketing, PR & Sponsoring von Jaguar Land Rover Schweiz, für eine weitere Amtszeit bestätigt.
Der 1950 gegründete Verband zählt aktuell 218 werbende Mitgliedsunternehmen aus allen Branchen.
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(AWP)