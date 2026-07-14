Google habe in der Schweiz vor kurzem die Funktion «Choice Screen» abgeschafft, die bei der Ersteinrichtung eines neuen Android-Geräts die Auswahl einer Standard-Suchmaschine ermögliche, so die Weko. Dadurch werde für Smartphone-Käufer in der Schweiz die Suchmaschine Google Search festgelegt, ohne dass ihnen bei der Ersteinrichtung ihres Geräts ein Auswahlbildschirm angezeigt wird. In der EU hingegen sei die Funktion «Choice Screen» weiterhin verfügbar.