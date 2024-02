Das reale Bruttoinlandproduktes (BIP) in der Schweiz legte in der Periode von Oktober bis Dezember 2023 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent zu. Damit habe sich das unterdurchschnittliche Wachstum des Vorquartals fortgesetzt, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Die Zahl lag im Rahmen der Schätzungen von Ökonomen, wenn auch am oberen Rand.