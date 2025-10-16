Der Grund für diesen Pessimismus sind Trumps hohe Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Waren. Weil für die meisten Handelspartner der USA niedrigere Tarife gelten, habe sich die Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Exporteuren auf dem US-Markt verschlechtert, so das Seco. Dies sei eine «schwere Belastung» für die betroffenen Betriebe. Daneben bremse die anhaltende Unsicherheit und die verhaltene Weltnachfrage die Konjunktur.