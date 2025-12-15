Warum bleibt das Wachstum trotz Zolldeal tief?

Das internationale Umfeld habe sich verschlechtert, stellt das KOF Institut fest. Im Euroraum etwa sei das Wachstum im dritten Quartal schwach gewesen, und in Deutschland werde sich das Fiskalprogramm wohl weiter verzögern. Schlechte Nachrichten gebe es auch aus den USA, wo es diverse Signale für eine konjunkturelle Abschwächung gebe. Gleichzeitig halte die chinesische Nachfrageflaute an. Als der Deal mit den USA vor einem Monat geschlossen wurde, waren die KOF-Experten denn auch noch eine Spur optimistischer gewesen. Damals war für 2026 ein positiver Effekt von 0,3 bis 0,5 Prozentpunkten und ein Wachstum von deutlich über 1 Prozent in Aussicht gestellt worden.