Kemeny will sich aber nicht auf die Äste hinauslassen, ob die Konjunkturprognose des Bundes angepasst werden muss. Bislang ging die Expertengruppe des Bundes für das laufende Jahr 2026 im Hauptszenario von einem Wachstum von 1,0 Prozent aus, bei einem anhaltend hohen Ölpreis dürfte dieses 0,8 Prozent betragen.