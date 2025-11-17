Der Ökonom Valentino Guggia von der Migros Bank zeigt sich in einer ersten Einschätzung besonders vom Rückgang bei der chemisch-pharmazeutischen Industrie erstaunt, da diese nicht von den US-Zöllen betroffen sei. «Offenbar setzt die generell schwache Globalnachfrage und der starke Franken dem Sektor stärker zu als erwartet», meinte er. Darüber hinaus setze sich die Krise in der bereits vor den US-Zöllen angeschlagenen übrigen Industrie fort. Aus dieser Sicht gebe das Zollabkommen mit den Vereinigten Staaten Hoffnung auf den notwendigen Auftrieb, für die kommenden Quartale erwarte er aber dennoch eine schwierige Situation und höchstenfalls eine marginale Konjunkturbeschleunigung.