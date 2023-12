«Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Deindustrialisierung der Schweiz fortsetzt», so Koch. Diese sei seit Jahren im Gang, was oft wegen der gut laufenden Pharmaindustrie übersehen werde. Tatsächlich aber liege der Anteil der klassischen Industrie am BIP inzwischen fast schon auf ähnlich tiefem Niveau wie in den USA. «Und dort wird bekanntlich laut eine Deindustrialisierung beklagt.»