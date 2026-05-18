Die Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 1. Juni publiziert.