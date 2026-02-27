Das Seco hatte bereits vor zwei Wochen in einer ersten Schnellschätzung ein Wachstum in dieser Höhe gemessen. Der aktuelle Wert liegt höher als in den beiden Vorquartalen. Damals lag das Wachstum bei -0,4 respektive 0,1 Prozent. Das Seco schreibt denn auch von einer «stabilisierten» Entwicklung zum Jahresende.