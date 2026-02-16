Tatsächlich hat die Wirtschaft den Zollschock aus dem dritten Quartal damit hinter sich gelassen, auch wenn sie den Rückgang nicht kompensieren konnte. Zur Erinnerung: Wegen des Zollhammers von US-Präsident Donald Trump war die hiesige Wirtschaft im Herbst deutlich ins Minus gerutscht. Das BIP war um 0,5 Prozent rückläufig und damit deutlich schlechter ausgefallen als damals erwartet.