Insgesamt ist der Start aber etwas weniger gut gelungen als zunächst gedacht. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Periode von Januar bis März 2026 auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte.