Die FDP stellte sich in diesem Kontext wiederholt gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, über die das Schweizer Stimmvolk im November abstimmen wird. Die Schweiz müsse auf neue Steuern im Inland verzichten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Liberalen und die SVP forderten ausserdem beide den Abschluss von weiteren Freihandelsabkommen. Für die SVP dürfe sich die Schweiz aber auf keinen Fall «an die erpresserische Krisen-EU anbinden, die ihre Wirtschaft zu Tode reguliert».