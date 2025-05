Manche Firma würde sich aus diesem Markt zurückziehen, da es sich nicht mehr lohne, sagte Martin Hirzel, Präsident des Verbands der Schweizer Tech-Industrie (Swissmem) am Montag in Bern vor den Medien. Anlass der Medienkonferenz mit weiteren Wirtschaftsverbänden war das Entlastungspaket 27 des Bundes, dessen Vernehmlassung am selben Tag endete. «Wir fordern keine Subventionen und erst recht keine Almosen», so Hirzel. Es brauche aber bessere Rahmenbedingungen.