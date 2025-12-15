Für einige Befragte spielen auch geopolitische Entwicklungen eine Rolle bei der Wahl eines Internetanbieters. 27 Prozent der Befragten, die sich stark über steigende monatliche Kosten für Internetanschluss infolge von Handelskonflikten sorgen, befürchten, dass die Preise für elektronische Geräte wie Smartphones, Mobilfunk-Abos oder Streaming-Dienste weiter steigen könnten. Nur rund 15 Prozent der Umfrage-Teilnehmer zeigten sich «überhaupt nicht besorgt» über die möglichen Auswirkungen von Handelskonflikten auf ihre Ausgaben.