Damit habe sich der leichte Aufwärtstrend aus dem Schlussquartal 2024 fortgesetzt. Dies dürfte auf die positiven Aussichten bei der Baunachfrage in der Schweiz zurückzuführen sein, hiess es. «Dafür mitentscheidend sind die tieferen Zinsen und die ansteigenden Wohnbaugesuche», schrieb Cemsuisse. «Ob und wie sich die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit auf die Bautätigkeit und die Nachfrage in der Schweiz auswirkt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.»