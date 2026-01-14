Demnach belieferte die Schweizer Zementindustrie Schweizer Kunden im vierten Quartal 2025 mit 946'465 Tonnen Zement. Damit stieg die jährliche Liefermenge der Schweizer Produzenten 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 4 Prozent auf total 3,7 Millionen Tonnen.
Insbesondere der Wohnungsbau habe zur positiven Entwicklung beigetragen. Der Tiefbau habe sich indes auch 2025 für die Zementhersteller als Herausforderung erwiesen. Hier hätten Redimensionierungen und Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten die Liefermengen gedämpft.
Der Lieferanteil CO2-reduzierter Zemente konnte zudem 2025 im Vergleich zu 2024 noch einmal gesteigert werden. Abgenommen habe derweil erwartungsgemäss der Anteil der im Schienenverkehr transportierten Zementlieferungen. Verantwortlich dafür seien Preiserhöhungen bei SBB Cargo und ein Leistungsabbau, der Zementhersteller zur Verlagerung auf die Strasse zwinge, heisst es dazu.
sta/uh
(AWP)