Der Lieferanteil CO2-reduzierter Zemente konnte zudem 2025 im Vergleich zu 2024 noch einmal gesteigert werden. Abgenommen habe derweil erwartungsgemäss der Anteil der im Schienenverkehr transportierten Zementlieferungen. Verantwortlich dafür seien Preiserhöhungen bei SBB Cargo und ein Leistungsabbau, der Zementhersteller zur Verlagerung auf die Strasse zwinge, heisst es dazu.