Die Bauwirtschaft habe sich widerstandsfähig gezeigt, heisst es dazu. Obwohl zwischen Januar und März Schnee insbesondere in den Bergregionen wie dem Wallis und Graubünden punktuell für Herausforderungen gesorgt habe, seien die meisten Projekte zügig vorangekommen. Vor allem im Bereich der Infrastruktur sowie im Hoch- und Wohnungsbau blieb die Bautätigkeit stabil.