Das SDSC wurde 2017 als gemeinsame Initiative von ETH und EPFL ins Leben gerufen. Sein erklärtes Ziel ist es, datengetriebene Forschung, maschinelles Lernen und KI quer durch akademische Disziplinen, Wirtschaft und öffentliche Akteure zu fördern. Die Organisation bietet wissenschaftliche Expertise entlang des gesamten Datenzyklus von der Sammlung über Management bis zur Analyse und Anwendung an.