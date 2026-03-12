So verfüge das «Swiss Data Science Center» (SDSC) mit dem Sitz auf dem Biopôle-Campus des Kantons Waadt in Epalinges nun erstmals über einen von seinen Partnerinstitutionen EPFL, ETH Zürich und PSI unabhängigen Standort. 120 Spezialistinnen und Spezialisten sollen vor Ort Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Forschungsinstitutionen bei der Entwicklung datenbasierter Werkzeuge unterstützen.
Das SDSC wurde 2017 als gemeinsame Initiative von ETH und EPFL ins Leben gerufen. Sein erklärtes Ziel ist es, datengetriebene Forschung, maschinelles Lernen und KI quer durch akademische Disziplinen, Wirtschaft und öffentliche Akteure zu fördern. Die Organisation bietet wissenschaftliche Expertise entlang des gesamten Datenzyklus von der Sammlung über Management bis zur Analyse und Anwendung an.
Die Ansiedlung des SDSD in Lausanne ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit dem Kanton Waadt. Dieser unterstützt das SDSC im Zeitraum 2024 bis 2028 mit 7,5 Millionen Franken aus dem Fonds zur Innovationsförderung.
Die Partnerschaft sei nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern eine strategische Wahl, damit der Kanton «ein konkretes Experimentierfeld für künstliche Intelligenz» werde, liess sich die Waadtländer Staatsrätin Isabelle Moret in der Mitteilung zitieren.
