Unter dem Strich sank in der Schweiz das Netto-Vermögen pro Kopf - also das Bruttovermögen minus die Verbindlichkeiten - um 4,4 Prozent auf knapp 239'000 Euro (231'000 Franken). Dieser Rückgang ist so stark wie zuletzt im Jahr der Finanzkrise 2008, wie es in dem Bericht heisst. In Bezug auf das Netto-Vermögen pro Kopf lag die Schweiz wie schon im Jahr davor auf den zweiten Platz hinter den USA (253'000 Euro).