Zusätzliche Armee-Finanzierung umstritten

So viele wie nie seit 1986 befürworten mehr Geld für die Armee - 29 Prozent der Befragten halten die Verteidigungsausgaben für zu tief. Dabei zeigt sich eine Pattsituation: 30 Prozent halten die Armeeausgaben für zu hoch, und 34 Prozent - relativ gesehen die meisten - bezeichneten sie als «gerade richtig».